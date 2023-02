Malvern Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Malvern Bancorp ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Malvern Bancorp die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,300 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at