MamaMancinis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MamaMancinis hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MamaMancinis 54,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,130 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MamaMancinis ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,23 Prozent auf 171,71 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,33 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at