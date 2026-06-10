MamaMancinis öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MamaMancinis gab am 08.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 35,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at