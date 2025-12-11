MamaMancinis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MamaMancinis präsentierte am 08.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat MamaMancinis mit einem Umsatz von insgesamt 47,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 49,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at