Maman Cargo Terminals Handling gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maman Cargo Terminals Handling hat sich am 23.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 ILS gegenüber 0,020 ILS im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent auf 309,7 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 273,3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at