MamaMancini's Holdings Aktie
WKN DE: A2QBSG / ISIN: US56146T1034
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08.06.2026 22:24:39
Mama's Creations, Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Mama's Creations, Inc. (MAMA) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $2.05 million, or $0.05 per share. This compares with $1.23 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 49.7% to $52.76 million from $35.25 million last year.
Mama's Creations, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.05 Mln. vs. $1.23 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.03 last year. -Revenue: $52.76 Mln vs. $35.25 Mln last year.
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