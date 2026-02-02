|
Mamata Machinery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mamata Machinery hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mamata Machinery ein EPS von 3,56 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 672,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
