Mamata Machinery präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mamata Machinery präsentierte in der am 07.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Mamata Machinery vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 410,5 Millionen INR – eine Minderung von 23,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 533,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at