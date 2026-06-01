Mamata Machinery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mamata Machinery stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 737,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 33,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Mamata Machinery hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 16,56 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 2,33 Milliarden INR, gegenüber 2,51 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at