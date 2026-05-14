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14.05.2026 02:38:41
Mamdani Urges State to Block Western Union’s Deal for Intermex
New York City’s mayor said the company’s proposed acquisition of Intermex could make it costlier for immigrants to send money abroad.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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