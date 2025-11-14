MAMEZOU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MAMEZOU hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,84 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,92 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at