Mamiya-OP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mamiya-OP hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 6,13 JPY gegenüber 32,05 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,78 Prozent auf 3,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mamiya-OP 5,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 165,82 JPY. Im Vorjahr hatte Mamiya-OP 458,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,02 Prozent auf 20,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 33,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at