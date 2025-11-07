Mamiya-OP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mamiya-OP hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 49,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 199,83 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,87 Prozent zurück. Hier wurden 5,37 Milliarden JPY gegenüber 11,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at