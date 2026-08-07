Mamiya-OP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mamiya-OP präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 13,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 102,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 48,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at