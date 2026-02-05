Mamiya-OP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mamiya-OP lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,10 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,90 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,97 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at