Mammoth Energy Services Aktie

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WKN DE: A2AS8R / ISIN: US56155L1089

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13.11.2026 15:11:42

Mammoth Energy Promotes COO Bernard Lancaster To President

(RTTNews) - Friday, Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) promoted Bernard Lancaster from Chief Operating Officer to President, effective November 9, 2026.

Mammoth's promotion of Lancaster recognizes his contributions to improving business performance, profitability, and margins, as well as expanding its aviation leasing platform.

Lancaster has been Mammoth's COO since July 2025, after previously serving as Vice President of Operations.

On Nasdaq, the shares were trading at $3.2600 in pre-market hours.

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