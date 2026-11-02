Mammoth Energy Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mammoth Energy Services veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mammoth Energy Services ein EPS von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,26 Prozent auf 21,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at