Mammoth Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mammoth Energy Services präsentierte in der am 01.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mammoth Energy Services ein EPS von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,71 Prozent auf 52,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 102,9 Millionen USD gelegen.

Mammoth Energy Services vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,070 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mammoth Energy Services im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 14,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 309,49 Millionen USD im Vergleich zu 362,09 Millionen USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 321,20 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at