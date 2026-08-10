Mammoth Energy Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mammoth Energy Services hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mammoth Energy Services im vergangenen Quartal 26,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mammoth Energy Services 16,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at