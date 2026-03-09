Mammoth Energy Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mammoth Energy Services hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mammoth Energy Services -0,320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 82,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 53,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,100 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -4,310 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mammoth Energy Services 44,29 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 76,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 187,93 Millionen USD umgesetzt worden.

