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13.05.2026 06:31:29
Mammoth Energy Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mammoth Energy Services hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mammoth Energy Services -0,010 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 22,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 64,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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