03.11.2025 06:31:29
Mammoth Energy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mammoth Energy Services hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 14,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
