Mammoth Energy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mammoth Energy Services hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at