Mammoth Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mammoth Resources hat am 02.06.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at