Mammutfusion in der Schweiz: Credit-Suisse-Notrettung soll Börsen beruhigen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Noch vor dem Börsenstart am Montag musste eine Lösung für die taumelnde Schweizer Großbank her. So hektisch die Aufseher am Wochenende die Fusion mit der UBS schmiedeten, so großzügig ließen sie den Credit-Suisse-Chefs ihre Abzock-Boni durchgehen. Jetzt soll die Megafusion den internationalen Flächenbrand verhindern.