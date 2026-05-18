Mammy Mart hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mammy Mart hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,74 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 55,85 Milliarden JPY gegenüber 47,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at