|
17.11.2025 06:31:29
Mammy Mart stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mammy Mart hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,09 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mammy Mart einen Umsatz von 41,57 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 104,91 JPY. Im Vorjahr waren 94,72 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 193,69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Mammy Mart 160,74 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.