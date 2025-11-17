17.11.2025 06:31:29

Mammy Mart stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mammy Mart hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,09 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mammy Mart einen Umsatz von 41,57 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 104,91 JPY. Im Vorjahr waren 94,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 193,69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Mammy Mart 160,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen