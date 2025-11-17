Mammy Mart stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mammy Mart hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,09 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mammy Mart einen Umsatz von 41,57 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 104,91 JPY. Im Vorjahr waren 94,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 193,69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Mammy Mart 160,74 Milliarden JPY umgesetzt.

