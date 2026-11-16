16.11.2026 06:31:29

Mammy Mart stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mammy Mart lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 21,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mammy Mart noch ein Gewinn pro Aktie von 18,24 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Mammy Mart mit einem Umsatz von insgesamt 59,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,25 Prozent gesteigert.

Mammy Mart hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 110,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 104,91 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mammy Mart 231,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 193,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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