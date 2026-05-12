MAN erhält Auftrag über 112 Elektrobusse aus Litauen

DOW JONES--MAN hat in Litauen einen Auftrag über 112 Elektrobusse an Land gezogen: Der öffentliche Verkehrsbetrieb der Hauptstadt Vilnius VVT bestellte 84 Solobusse und 28 Gelenkbusse, wie MAN Truck & Bus mitteilte. Die neuen Elektrobusse sollen einen Teil der bestehenden Dieselbusflotte von VVT ersetzen und ab Ende 2026 bis Ende 2027 ausgeliefert werden. Laut MAN handelt es sich dabei um die größte Elektrobus-Beschaffung in der Geschichte Litauens.

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May 12, 2026 06:13 ET (10:13 GMT)