Man Group Aktie
WKN DE: A2PG8B / ISIN: JE00BJ1DLW90
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02.06.2026 13:02:44
Man Group ernennt neuen Vertriebschef für die Schweiz
Joerg Zimmermann ist zum neuen Leiter des Schweizer Vertriebs bei Man Group ernannt worden. Er folgt auf Manuele de Gennaro, den ehemaligen Schweiz-Chef von M&G, der zu einer neuen Firma in Zürich wechselt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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