Man Group Aktie

Man Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PG8B / ISIN: JE00BJ1DLW90

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 06:00:30

Man Group plans to cut London jobs and move some roles to Bulgaria

World’s largest listed hedge fund emerging from a turbulent period for its most famous unitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Man Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten