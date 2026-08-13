Man Industries (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Man Industries (India) gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,19 INR gegenüber 4,13 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 10,53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,42 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at