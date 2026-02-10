|
Man Industries (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Man Industries (India) veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 7,64 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Man Industries (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,36 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,45 Prozent auf 8,30 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
