Man Industries (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Man Industries (India) hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,57 Milliarden INR – eine Minderung von 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,18 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 23,65 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 23,66 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 35,64 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,05 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at