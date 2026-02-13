Man Infraconstruction: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Man Infraconstruction veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Man Infraconstruction ein EPS von 2,25 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,74 Prozent zurück. Hier wurden 1,53 Milliarden INR gegenüber 2,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at