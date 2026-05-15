Man Infraconstruction verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Man Infraconstruction hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Man Infraconstruction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,07 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Man Infraconstruction 7,59 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Man Infraconstruction 6,30 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 11,07 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at