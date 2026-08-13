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13.08.2026 06:31:29
Man Infraconstruction veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Man Infraconstruction veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Man Infraconstruction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,18 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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