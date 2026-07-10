Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
|
10.07.2026 18:42:24
Man nearly sucked out of window mid-air on Ryanair plane, passengers say
The man's wife held onto his legs for around five minutes to stop him from being sucked out, officials say.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!