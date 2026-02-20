BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
20.02.2026 16:39:52
Man receives £42,000 bill for data roaming charges after Morocco holiday
Andrew Alty thought O2 bill was a mistake, but daughter’s TikTok use allowed massive uncapped charges to accrueA small business owner was left facing a £42,000 bill that he said nearly bankrupted him after his daughter racked up data roaming charges while the family were on holiday in Morocco.Andrew Alty, who owns a curtains business, was in Marrakech when he received a bill for £22,000 from network provider O2, but at first he assumed it was a mistake. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
