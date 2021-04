MAN/Steyr - ÖVP-Wirtschaftsbund gegen Staatseinstieg

Der ÖVP-Wirtschaftsbund spricht sich gegen eine Staatsbeteiligung bei MAN/Steyr aus, wie sie die SPÖ aufs Tapet gebracht hat, um das Werk zu retten. Der Standort steht bis 2023 vor dem Aus. "Grund für die Causa-MAN" sind aus Wirtschaftsbundsicht "letztlich hohe Kosten für Arbeitskräfte". Daher fordere man seit langem eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine Entlastung für Unternehmen, so Generalsekretär Kurt Egger am Sonntag in einer Aussendung.

"Sozialistische Konzepte zur Rettung von Unternehmen haben noch nie funktioniert", so Egger. "Unternehmer wissen wohl noch am besten, ob und wie ein Betrieb wirtschaftlich geführt werden kann, das ist nicht Aufgabe des Staates."

