OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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24.07.2026 00:14:01
Man Sues OpenAI, Alleging ChatGPT Gave Him ‘Dangerous Medical Advice’
Scott Winters alleges ChatGPT misdiagnosed him with dysautonomia. He later suffered a “massive pulmonary embolism,” according to the lawsuit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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