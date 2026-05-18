Mana Capital Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mana Capital Acquisition hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mana Capital Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at