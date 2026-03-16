Mana Capital Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mana Capital Acquisition hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,710 USD gegenüber -9,350 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,01 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,03 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at