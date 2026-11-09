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09.11.2026 06:31:29
Mana Capital Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
Mana Capital Acquisition präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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