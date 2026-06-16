16.06.2026 06:31:29

Manabi-aid gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Manabi-aid veröffentlichte am 15.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,95 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -25,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112,1 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -54,810 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Manabi-aid ein EPS von -141,900 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,27 Prozent auf 366,07 Millionen JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 289,91 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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