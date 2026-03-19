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19.03.2026 06:31:28
Manabi-aid präsentierte Quartalsergebnisse
Manabi-aid hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Manabi-aid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -63,590 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Manabi-aid einen Umsatz von 71,5 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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