Manabi-aid: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Manabi-aid hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 12,99 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -30,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,31 Prozent auf 76,9 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at