16.12.2025 06:31:29
Manabi-aid vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Manabi-aid hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -23,820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 71,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
