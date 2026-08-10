Manac Chemical Partners informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manac Chemical Partners stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,74 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 3,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at