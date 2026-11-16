Manac Chemical Partners legte Quartalsergebnis vor

Manac Chemical Partners hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,92 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,87 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at