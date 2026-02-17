Management Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Management Solutions veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 111,86 JPY. Im Vorjahr hatte Management Solutions 125,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Management Solutions hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 19,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at